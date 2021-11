Plast.val loire : Croissance de près de 8% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Plastivaloire annonce avoir réalisé sur l'ensemble de son exercice 2020-21, un chiffre d'affaires de 677,2 millions d'euros, en croissance de +7,6% (+9,4% à taux de change constant), en ligne avec son dernier objectif fixé entre 670 et 680 millions.



Ayant optimisé autant que possible ses coûts de production et ses charges, le groupe de plasturgie confirme son objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10%, soit un niveau proche de celui de l'exercice 2018-19 (avant crise sanitaire).



Il continue de s'appuyer sur sa diversification pour limiter le plus possible l'impact de la conjoncture et 'poursuit ses actions afin de bénéficier pleinement du retour de la production automobile à son niveau d'avant crise-sanitaire, désormais attendu pour 2023'.



