Pierre vacances : Révision des objectifs financiers

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances fait part d'une révision de ses principaux objectifs exprimés selon le reporting opérationnel, anticipant ainsi, désormais, un CA des activités touristiques de 1.620 millions d'euros en 2023, puis de 1.795 millions en 2025.



Il table aussi sur un EBITDA ajusté groupe de 105 millions d'euros en 2023 et 170 millions en 2025, essentiellement générés par les activités touristiques, ainsi qu'un flux de trésorerie opérationnels groupe de 37 millions en 2023 et 65 millions en 2025.



Pour l'exercice 2021-22, il prévoit à date un CA touristique supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport à 2019) et un EBITDA ajusté groupe également supérieur au budget, estimé à 83 millions hors bénéfice d'éléments non-récurrents.



