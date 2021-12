Pierre vacances : Perte nette presque stable en 2020-21

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie une perte nette de -341,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, contre -336,1 millions en 2019-20, dans un contexte de poursuite de crise sanitaire, avec une perte opérationnelle courante qui est passée de -171,5 à -236,7 millions.



Le groupe explique que la baisse du chiffre d'affaires de ses activités touristiques (-222 millions d'euros), avec plus de cinq mois de fermeture ou d'exploitation partielle de ses sites, s'est traduite par une perte de près de -150 millions en ROC par rapport à 2019-20.



Il précise toutefois que son portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour son premier trimestre 2021-22 augmente par rapport à celui des deux exercices précédents, et que ces tendances se poursuivent sur le deuxième trimestre de l'exercice.



