Pierre vacances : Perte nette fortement creusée en 2019-20

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances-Center Parcs publie une perte nette de -336,1 millions d'euros pour l'exercice 2019-20, contre -33 millions en 2018-19, et un résultat opérationnel courant de -171,5 millions, contre +30,9 millions, lourdement impacté par les effets de la Covid-19.



Sur l'ensemble de l'exercice (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020), le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 1.297,8 millions d'euros, dont un CA des activités touristiques de 1.022,7 millions, en retrait de 25,1%.



'Les fondamentaux du groupe doivent lui permettre de rebondir dans les prochains mois pour retrouver la trajectoire du plan Change up, en se référant aux remarquables performances de la saison d'été 2020 avec des niveaux d'activité élevés', estime-t-il.



