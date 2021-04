Pierre vacances : Oddo relève légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre Pierre & Vacances (P&V), et relève son objectif de cours à 12 euros, contre 11.5 euros précédemment.



Avec un chiffre d'affaires de 297.2 ME en baisse de 57.3%, l'activité du groupe reste toutefois supérieure à l'estimation d'Oddo qui anticipait un chiffre d'affaires de 278 ME. ' La différence avec nos estimations vient d'une meilleure performance en Immobilier ', précise l'analyste.



Oddo souligne que le groupe n'a donné aucune guidance, en raison de l'absence de visibilité sur la sortie de crise, mais qu'il devrait annoncer prochainement la mise en place d'un nouveau financement de dette d'un montant total d'au moins 250 ME.



' Nous restons convaincus qu'une revue stratégique ainsi qu'une éventuelle recapitalisation sont sans doute nécessaires pour P&V qui opère dans l'un des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire ', conclut Oddo.





