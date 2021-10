Pierre vacances : Hausse de 12,1% du CA au 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances annonce un chiffre d'affaires de 551,6 ME au titre du 4e trimestre (selon le reporting opérationnel), soit une hausse de 12,1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si l'activité Tourisme progresse de 17,3%, à 496,8 ME, l'activité Immobilier a quant à elle reculé de 20,1%, à 54,7 ME.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de P&V ressort à 1053 ME (selon reporting opérationnel) en recul de 18,8% par rapport à l'exercice précédent, pénalisé par le recul de l'activité Tourisme (-21,7%) et par l'Immobilier (-8,2%).



Le groupe précise que le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 est en hausse par rapport à celui des deux exercices précédents, à la fois pour les pôles Center Parcs Europe et Pierre & Vacances Tourisme Europe.



