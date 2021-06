Pierre vacances : Creusement des pertes au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie une perte nette de 342 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, contre une perte de 145,8 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel courant passé de -125,6 à -307,2 millions d'une année sur l'autre.



Le groupe de tourisme et d'immobilier précise néanmoins que depuis l'annonce du déconfinement en avril dernier, il enregistre des réservations touristiques en forte hausse, aussi bien pour des départs immédiats que pour la haute saison estivale.



Il finalise en outre la documentation contractuelle finale et la levée des conditions suspensives liées à la mise en place d'un nouveau financement, dont la première tranche, de 175 millions d'euros, devrait être intégralement mise à disposition dans les prochains jours.



