Pierre vacances : Accord conclu pour la restructuration

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances - Center Parcs annonce avoir conclu le 10 mars un accord avec les investisseurs Alcentra, Fidera et Atream, ainsi qu'avec ses principaux créanciers bancaires, ses créanciers Euro PP et ses principaux porteurs d'Ornane.



Les parties se sont engagées à soutenir et réaliser toutes les démarches et actions raisonnablement nécessaires aux opérations de restructuration décrites dans l'accord et les créanciers signataires s'interdisent de céder leurs créances jusqu'au 16 septembre 2022.



La réalisation de ces opérations permettra principalement l'injection de 200 millions d'euros de fonds propres, et le désendettement massif du groupe, avec notamment la conversion en capital de près de 552 millions d'euros de dette non sécurisée.



