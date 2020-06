Pfizer : Une étude sur le cancer du sein déçoit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Pfizer décrochait lundi dans les premiers échanges à la Bourse de New York, le géant américain de la santé ayant dévoilé des résultats décevants dans une étude clinique consacrée au traitement du cancer du sein.



A en croire le laboratoire, l'essai de phase III destiné à évaluer Ibrance dans le traitement du cancer du sein précoce HR+, HER2 négatif ne devrait pas montrer d'amélioration 'significative' de la survie sans récidive des patients, qui constituait pourtant le critère d'évaluation principal de l'étude.



'Nous sommes déçus par ces résultats', a reconnu Pfizer. 'Le cancer du sein est l'une des principales causes de mortalité à travers le monde et retarder ou empêcher le développement de métastases constitue un besoin médical largement non satisfait', a expliqué le groupe.



L'essai en question est conduit dans plus de 400 centres médicaux à travers 21 pays.



Ibrance fait parallèlement l'objet d'essais cliniques pour les patients ayant une prédisposition au cancer, dont les résultats sont attendus d'ici à la fin de l'année.



Aux Etats-Unis, Ibrance est actuellement approuvé dans le traitement du cancer du sein HR+, HER2- métastatique ou avancé.



Vers 10h30, l'action Pfizer reculait de 7,5%, accusant de loin le plus fort repli de l'indice Dow Jones.



