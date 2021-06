Pfizer : Résultats positifs d'une étude sur le tofacitinib

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et l'Academic Research Organization (ARO) de l'hôpital Israelita Albert Einstein ont annoncé aujourd'hui que le New England Journal of Medecine a publié les résultats positifs d'une étude.



Cette étude porte sur le STOP-COVID (NCT04469114) évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'inhibiteur oral de la Janus kinase (JAK) tofacitinib chez 289 patients adultes hospitalisés atteints de pneumonie COVID-19 qui n'étaient pas sous ventilation.



L'essai a démontré une incidence cumulée plus faible de décès ou d'insuffisance respiratoire jusqu'au jour 28. Des décès, toutes causes confondues, jusqu'au jour 28 sont survenus chez 2,8 % des patients du groupe tofacitinib et chez 5,5 % des patients du groupe placebo.



Il est important de noter que le tofacitinib n'a été approuvé ou autorisé par aucune autorité de réglementation dans le monde pour le traitement du COVID-19 et que le tofacitinib ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une infection grave active.



