Pfizer : Protocole d'accord avec le CIO pour les JO de Tokyo

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec le Comité international olympique (CIO) en vue du don de doses de leur vaccin contre le Covid-19.



L'objectif de l'accord est de permettre la vaccination des athlètes devant participer aux J.O. de Tokyo, ainsi que de leurs délégations, avant le coup d'envoi de la compétition, prévu le 23 juillet.



Selon le calendrier retenu à ce stade, la livraison des premières doses de vaccin interviendrait d'ici à la fin du mois de mai, avec l'objectif que les athlètes aient reçu leurs deux doses avant leur arrivée au Japon.



A en croire Pfizer, l'idée du projet serait née d'une conversation entre Albert Bourla, son PDG, et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, au cours de laquelle le patron du laboratoire américain aurait évoqué un possible don de vaccins afin que la compétition puisse avoir lieu.



