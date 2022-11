Pfizer : Objectifs relevés après un 3ème trimestre 'solide'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a publié mardi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, grâce notamment aux ventes de son comprimé contre le Covid Paxlovid, et relevé dans la foulée ses objectifs pour 2022.



Le géant pharmaceutique américain a dévoilé un bénéfice net trimestriel de 8,6 milliards de dollars, soit 1,51 dollar par action, contre 8,1 milliards de dollars (1,42 dollar l'action) un an plus tôt.



En données ajustées, son bénéfice s'établit à 1,78 dollar par action, contre 1,39 dollar attendu par les analystes.



Le chiffre d'affaires s'est replié de 6% à 22,6 milliards de dollars, une performance qui demeure néanmoins supérieure à l'objectif de 21 milliards de dollars visé par le marché.



David Denton, le directeur financier, explique que les résultats ont été soutenus par les performances des médicaments Paxlovid, un traitement contre le Covid-19, et Eliquis, un anticoagulant, ainsi que par le lancement réussi aux Etats-Unis du Prevnar 20, un vaccin antipneumococcique.



Suite à ces chiffres meilleurs que prévu, Pfizer a relevé sa fourchette de prévision de bénéfice annuel par action, qui passe de 6,30-6,45 dollars à 6,40-6,50 dollars.



Le laboratoire a également resserré sa prévision de chiffre d'affaires à 99,5-102 milliards de dollars, contre 98-102 milliards auparavant



Après cette publication, le titre montait de plus de 3% dans les transactions avant l'ouverture à Wall Street.



