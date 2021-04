Pfizer : Nouvelles données d'efficacité dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent une mise à jour des résultats de première ligne de l'analyse de 927 cas symptomatiques confirmés de Covid-19, montrant que leur vaccin BNT162b2 est efficace à 91,3%, mesuré jusqu'à six mois après la deuxième dose.



Le vaccin est efficace à 100% contre les maladies graves telles que définies par les CDC et 95,3% contre les Covid-19 graves tels que définis par la FDA des États-Unis, ainsi qu'à 100% pour prévenir les cas de Covid-19 en Afrique du Sud, où la lignée B.1.351 est répandue.



Les données sur l'innocuité de l'étude de phase III ont également été recueillies auprès de plus de 12000 participants vaccinés qui ont un délai de suivi d'au moins six mois après la deuxième dose, démontrant un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable.



