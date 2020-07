Pfizer : Léger relèvement des objectifs pour 2020

(CercleFinance.com) - Pfizer relève légèrement ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté entre 2,85 et 2,95 dollars, et non plus entre 2,82 et 2,92 dollars, et un chiffre d'affaires entre 48,6 et 50,6 milliards de dollars, et on plus entre 48,5 et 50,5 milliards.



Sur le deuxième trimestre 2020, le géant de la santé a vu son bénéfice net ajusté se tasser de 3% à 4,4 milliards de dollars, soit 78 cents par action, pour des revenus en repli de 11% à 11,8 milliards de dollars.



En termes opérationnels, ses revenus ont diminué de 9%, avec une croissance de 6% de la division biopharma grâce notamment à Vyndaqel, Eliquis et Ibrance, mais une chute de 31% d'Upjohn du fait de la perte d'exclusivité sur Lyrica aux Etats-Unis en 2019.



