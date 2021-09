Pfizer : Le Japon approuve un traitement anti-eczéma

(CercleFinance.com) - Pfizer a annonce jeudi que le ministère japonais de la santé avait approuvé l'utilisation de Cibinqo dans le traitement des formes modérée à sévère de la dermatite atopique, plus connue sous le nom d'eczéma.



Cibinqo, un inhibiteur de Janus kinase (JAK), sera proposé en doses de 100mg et 200mg, offrant une option thérapeutique dans un domaine qui en manquait cruellement jusqu'ici, fait valoir Pfizer dans un communiqué.



Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert des autorités japonaises est basé sur une étude de phase 3 ayant inclus 1513 patients et conduit entre 12 et 16 semaines.



