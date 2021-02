Pfizer : La FDA approuve une nouvelle indication du Panzyga

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé sa demande de licence de produits biologiques supplémentaire (sBLA) pour le Panzyga, destiné à traiter les patients adultes atteints d'une maladie neurologique rare des nerfs périphériques appelée polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC).



'L'approbation de cette nouvelle indication avec des options de dosage supplémentaires va permettre de répondre à un besoin non satisfait des patients en offrant aux prestataires de soins de santé la possibilité de choisir une dose approuvée adaptée aux patients', a réagi Angela Lukin, présidente mondiale, de l'unité commerciale hospitalière de Pfizer.



Panzyga a été approuvé par la FDA américaine en 2018 pour le traitement de l'immunodéficience primaire (IP) chez les patients de deux ans et plus, ainsi que pour la thrombopénie immunitaire chronique (cITP) chez les adultes.



