Pfizer : Feu vert à un traitement du déficit de croissance

(CercleFinance.com) - Pfizer et OPKO Health annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé Ngenla, pour le traitement des patients pédiatriques âgés de trois ans et plus qui ont un retard de croissance dû à une sécrétion insuffisante de l'hormone de croissance endogène.



Analogue de l'hormone de croissance humaine, ce traitement à action prolongée devrait être disponible pour la prescription aux États-Unis en août. Il offrira la possibilité de réduire la fréquence des injections chez les enfants de tous les jours à une fois par semaine.



L'approbation de la FDA est étayée par les résultats d'une étude de phase III, qui a atteint son critère d'évaluation principal de non-infériorité de Ngenla par rapport à la somatropine, mesurée par la vitesse du gain de taille à 12 mois.



