Pfizer : Efficacité confirmée pour l'anti-cancéreux Ibrance

(CercleFinance.com) - Pfizer a fait le point jeudi sur Ibrance, son traitement du cancer du sein métastatique RH+/HER2-, qui a fait preuve d'efficacité d'un point de vue empirique selon des données diffusées par le groupe américain.



D'après ces données collectées dans le 'monde réel' (real-world evidence) - et non dans le cadre d'essais cliniques - la survie des patients sans progression de la maladie a atteint 20 mois dans le groupe Ibrance plus letrozole, contre 11,9 mois dans le groupe letrozole.



Au bout de deux ans de suivi, le taux de survie des patients traités avec Ibrance s'établissait à 78,3% contre 68,1% pour letrozole.



Pfizer a également dévoilé ce jeudi les résultats d'une étude publiée dans le New England Journal of Medicine qui montre que l'abrocitinib en dose quotidienne de 200 mg ou 100 mg permet de réduire 'significativement' les symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère au bout de 12 à 16 semaines de traitement.



