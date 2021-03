Pfizer : Données encourageantes d'un traitement au relugolix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et Myovant Sciences ont présenté aujourd'hui les données positives d'une étude de phase 3 portant sur l'association de relugolix, d'oestradiol et d'acétate de noréthindrone chez les femmes atteintes de fibromes de l'utérus.



Cette étude visait à évaluer l'innocuité et l'efficacité de ce traitement continu pendant une période allant jusqu'à deux ans. L'étude a montré que les femmes recevant ce traitement présentaient 'un soulagement significatif des symptômes jusqu'à deux ans', indique Pfizer.



'Étant donné que de nombreuses femmes atteintes de fibromes utérins passent des années à lutter pour gérer leurs symptômes, il existe un besoin critique d'options de traitement non invasives à long terme', a indiqué Ayman Al-Hendy, professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'Université de Chicago et membre du comité directeur du programme dans lequel s'inscrit cette étude.





