Pfizer : Deux études publiées sur le potentiel du relugolix

(CercleFinance.com) - Myovant Sciences et Pfizer ont annoncé aujourd'hui la publication dans le New England Journal of Medicine de deux études de phase III portant sur le relugolix comme traitement des fibromes utérins.



Pfizer souligne que ces deux études ont atteint le critère d'évaluation principal ainsi que 6 des 7 critères d'évaluation secondaires clés, 'tout en maintenant une densité minérale osseuse comparable à celle du placebo'.



'Les données publiées dans le New England Journal of Medicine soulignent le potentiel de la poly-thérapie basée sur le relugolix à fournir une nouvelle option de traitement importante pour cette maladie courante', a commenté Ayman Al-Hendy, professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'Université de Chicago, et auteur principal de la publication.



