Pfizer : Dépôt d'une demande à la FDA pour Paxlovid

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce la soumission d'une demande de nouveau médicament (NDA) à la FDA des États-Unis pour l'approbation de Paxlovid pour les patients présentant un risque élevé de progression vers une maladie grave due à la Covid-19.



Pour rappel, le produit est actuellement autorisé pour une utilisation d'urgence dans le traitement de la forme légère à modérée de la Covid-19 chez les patients qui présentent un risque élevé de progression vers une forme grave, y compris l'hospitalisation ou le décès.



La soumission fournit les données de suivi à plus long terme nécessaires à l'acceptation et à l'approbation potentielle, dont les résultats finaux de l'étude EPIC-HR qui ont montré une réduction de 86% du risque relatif d'hospitalisation ou de décès de toute cause.



