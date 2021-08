Pfizer : Collabore avec Vivet pour les tests du VTX-801

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivet Therapeutic, une société de biotechnologie de thérapie génique et le laboratoire Pfizer ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait accordé la désignation 'Fast Track' au VTX-801, une thérapie génique au stade clinique développée par Vivet pour le traitement de la maladie de Wilson - une maladie génétique rare qui réduit la capacité du foie et peut causer de graves lésions hépatiques, des symptômes neurologiques et potentiellement la mort.



La désignation 'Fast Track' vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen de nouvelles thérapies potentielles conçues pour traiter des affections graves et répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



Le VTX-801 sera évalué dans un essai clinique de phase 1/2 pour déterminer l'innocuité, la tolérabilité et l'activité pharmacologique du produit en perfusion chez les patients adultes atteints de la maladie de Wilson.



Pfizer collabore avec Vivet sur la fourniture clinique de VTX-801 pour l'essai clinique de phase 1/2.



