Pfizer : Collaboration dans la résistance aux antibiotiques

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec Wellcome, une fondation politiquement et financièrement indépendante spécialisée dans la science et la recherche en matière de santé.



Les deux partenaires expliquent qu'ils comptent lancer un programme de surveillance des données relatives à la résistance aux antibiotiques au Ghana, au Kenya, au Malawi et en Ouganda, des pays particulièrement touchés par les maladies infectieuses mais où ces données font cruellement défaut.



Selon de récentes estimations, le taux de mortalité dû aux antibiorésistances - c'est-à-dire la capacité d'un micro-organisme à résister aux effets des antibiotiques - pourrait être dix fois supérieur en Afrique par rapport à ceux constatés en Amérique du Nord et de l'Europe d'ici à 2050.



