Pfizer : Approbation accélérée dans le myélome multiple

(CercleFinance.com) - Pfizer a fait part lundi, en cours d'après-midi, d'une approbation accélérée accordée par la FDA des Etats-Unis à Elrexfio pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire.



Cette approbation se fonde sur les taux de réponse cliniquement significatifs et la durée de réponse de l'étude de phase II MagnetisMM-3. Son maintien sera subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.



'Avec des réponses significatives dans une population de patients atteints d'une maladie hautement réfractaire, nous pensons qu'Elrexfio est sur le point de devenir potentiellement la nouvelle norme de soins pour le myélome multiple', estime-t-on chez Pfizer.



Le laboratoire pharmaceutique continuera de faire progresser le programme clinique MagnetisMM afin d'étendre Elrexfio à d'autres possibilités de traitement, à la fois en monothérapie et en combinaison avec des thérapies standard ou nouvelles.



