Pfizer : Analyse d'efficacité finale positive pour le vaccin

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent qu'après l'analyse d'efficacité finale de leur étude de phase III en cours, leur vaccin candidat BNT162b2 contre la Covid-19, a atteint l'ensemble de ses objectifs d'efficacité principaux.



Les deux laboratoires précisent que les données indiquent un taux d'efficacité de 95% chez les participants sans infection précédente au SARS-CoV-2, mais aussi chez ceux avec ou sans infection à ce virus responsable de la Covid-19.



Ils prévoient de soumettre dans les prochains jours une demande d'autorisation d'utilisation en urgence à la FDA des Etats-Unis, et de produire au niveau mondial jusqu'à 50 millions de doses d'ici la fin de cette année, et jusqu'à 1,3 milliard d'ici fin 2021.



