Pfizer : Accord avec le Royaume-Uni avec BioNTech

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent un accord avec le Royaume-Uni pour 30 millions de doses de candidat-vaccin à base d'ARNm contre le COVID-19.



Trente millions de doses devraient être livrées en 2020 et 2021, sous réserve d'approbation ou d'autorisation réglementaire.



'Pfizer et BioNTech restent sur la bonne voie pour commencer un essai d'innocuité et d'efficacité de Phase 2b / 3 et demander un examen réglementaire dès octobre 2020 pour fabriquer dans le monde jusqu'à 100 millions de doses d'ici la fin de 2020 et plus de 1,3 milliard de doses d'ici fin 2021' indique le groupe.



L'accord fait partie de l'engagement mondial de Pfizer et de BioNTech pour aider à lutter contre la pandémie.



' Face à cette crise sanitaire mondiale, le but de Pfizer est devenu encore plus urgent. Par conséquent, nous exploitons notre expertise scientifique et nous mobilisons nos ressources de fabrication pour nous assurer que le vaccin serait disponible dès que possible, si nos essais cliniques s'avèrent fructueux et l'approbation réglementaire est accordée ', a déclaré Albert Bourla, président et Directeur général, Pfizer.



