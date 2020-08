Pfizer : A conclu un accord avec le Canada pour le Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer Canada et BioNTech ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec le gouvernement canadien au sujet d'une livraison du candidat vaccin BNT162 à base d'ARNm contre le SRAS-CoV-2. La livraison est soumise au succès clinique et à l'approbation du ministère canadien de la Santé.



Les détails financiers de l'accord n'ont pas été publiés. À la demande du gouvernement canadien, le candidat vaccin sera livré courant 2021.



Pfizer et BioNTech ont lancé une étude de phase 2b / 3 et prévoient toujours de demander le processus d'approbation dès octobre 2020 et de fournir jusqu'à 100 millions de doses de vaccin dans le monde d'ici la fin de 2020 et environ 1,3 milliard de doses de vaccin d'ici la fin de 2021.



' Nous continuons de travailler avec le gouvernement canadien pour lutter contre cette pandémie et saluons son approche de partenariat pour travailler avec les autorités de santé publique pour lancer une stratégie nationale d'immunisation contre le COVID-19 ', a déclaré Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada.





