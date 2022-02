Pernod ricard : Croissance de 44% du RNPG semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe de 1,39 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, en croissance de 44%, et un résultat opérationnel courant de deux milliards, en croissance interne de 22%, avec un taux de marge en amélioration de 147 pb.



Le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux s'est accru de 20% à 5,96 milliards d'euros, en croissance interne de 17%, 'la croissance des marques stratégiques internationales et des marques specialty ayant généré un fort effet prix/mix'.



Dans un environnement toujours volatil, Pernod Ricard prévoit pour l'exercice 2021-22 la poursuite d'une forte dynamique des ventes, et une amélioration du taux de la marge opérationnelle courant à un rythme plus modéré qu'au cours du premier semestre.



