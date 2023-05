Pepsico : Vise une finale de Ligue des champions sans déchets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PepsiCo et l'UEFA dévoilent aujourd'hui une série de pratiques innovantes en matière d'alimentation et de boissons durables pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2023.



L'objectif est de faire de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA un événement sans déchets d'ici 2026, grâce au pouvoir de ses marques, Pepsi, Lay's, Doritos et Gatorade.



Lors de la finale de la Ligue des champions féminine au stade PSV d'Eindhoven le 3 juin et de la finale de la Ligue des champions au stade olympique Atatürk d'Istanbul le 10 juin, PepsiCo et l'UEFA mettront en oeuvre des pratiques d'économie circulaire axées sur les 3R (réduire, réutiliser, recycler), afin de minimiser l'impact du football sur l'environnement.



Les gobelets entièrement recyclables, sans plastique et en fibre biodégradable de la finale de l'UCL réduiront considérablement l'utilisation de plastique à usage unique.



Tous les emballages de boissons et d'aliments PepsiCo fournis lors des événements de la phase finale seront recyclables à 100 %.



'PepsiCo s'efforce continuellement d'utiliser sa portée et son influence pour changer la façon dont la société fabrique, utilise et élimine les emballages', a déclaré Archana Jagannathan, responsable du développement durable pour l'Europe chez PepsiCo.



