Pepsico : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, PepsiCo indique relever ses objectifs pour son exercice 2021, pour viser désormais une croissance à taux de changes constants de son BPA coeur de 11% et une croissance organique de ses revenus de 6%.



Le groupe agroalimentaire dévoile au titre de son deuxième trimestre 2021 un BPA en hausse de 44% à 1,70 dollar. En données coeur, il s'est établi à 1,72 dollar, un niveau en progression de 27% à taux de changes constants et supérieur au consensus de marché.



Le détenteur -notamment- des sodas Pepsi, des chips Lays et des céréales Quaker, a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 19,2 milliards de dollars, en croissance de 20,5% en données totales, dont une croissance organique de 12,8%.



