Pepsico : Reçoit le sceau Terra Carta pour sa stratégie pep+

(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé aujourd'hui avoir reçu le sceau Terra Carta, une distinction attribuée par le Prince de Galles récompensant les entreprises mondiales qui stimulent l'innovation et participent à la création de marchés véritablement durables.



Il s'agit notamment de mettre en avant l'initiative pop+ (pep Positive) lancée par PepsiCo, soit la transformation stratégique de bout en bout de l'entreprise axée sur la durabilité.



'Nous sommes reconnaissants à Son Altesse Royale d'avoir reconnu la contribution de PepsiCo à l'effort mondial engagé en faveur d'un système alimentaire plus durable', a commenté en substance Ramon Laguarta, le président-directeur général de PepsiCo.



