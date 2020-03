Pepsico : Rachat de Rockstar pour 3,85 milliards de dollars

(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Rockstar, un fabricant de boissons énergisantes, pour un montant de 3,85 milliards de dollars (environ 3,4 milliards d'euros).



Le groupe new-yorkais explique que cette acquisition, qualifiée de 'hautement stratégique', va lui permettre de se positionner sur le marché en forte croissance des 'energy drinks', notamment en capitalisant sur le succès de sa marque de soda Mountain Dew.



Rockstar, lancé en 2001, propose plus de 30 boissons différentes qu'il commercialise à travers les épiceries et les supérettes dans une trentaine de pays.



PepsiCo rappelle qu'il avait conclu un accord de partenariat avec Rockstar pour l'Amérique du Nord il y a une dizaine d'année.



L'acquisition devrait être bouclée d'ici à la fin du premier semestre, selon Pepsi.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEPSICO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok