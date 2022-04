Pepsico : Objectif de BPA annuel abaissé avec l'inflation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PepsiCo a abaissé mardi son objectif de bénéfice annuel pour 2022, évoquant tout particulièrement l'impact des prix plus élevés des matières premières.



Le groupe américain a précisé qu'il tablait désormais sur un bénéfice par action (BPA) de 6,63 dollars cette année. En janvier, il avait fourni une prévision initiale de 6,67 dollars.



Dans un communiqué, le PDG Ramon Laguarta justifie cette révision à la baisse par 'une inflation plus forte que prévu au niveau des coûts de production'.



Pour le premier trimestre, le groupe a fait état d'un bénéfice net en hausse à 4,4 milliard de dollars, soit 3,06 dollars par action, contre 1,7 milliard, ou 1,24 dollar par action, un an plus tôt.



Ses ventes ont grimpé de 9,3% pour s'établir à 16,2 milliards de dollars, grâce notamment à la vigueur de son activité en Amérique Latine.



L'action du fabricant du Pepsi-Cola et des jus de fruit Tropicana perdait environ 0,6% dans les échanges d'avant-Bourse suite à cette publication.



