Pepsico : Nomination d'une directrice de la stratégie

(CercleFinance.com) - PepsiCo, la maison-mère de Pepsi, Lays et Quaker, annonce la nomination d'Athina Kanioura comme vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie et de la transformation, sous l'autorité directe du PDG Ramon Laguarta.



Avant de rejoindre le groupe agroalimentaire, Athina Kanioura a occupé le poste de 'directrice de l'analytique et responsable globale de l'intelligence appliquée' chez Accenture, groupe dans lequel elle travaillait depuis 15 ans.



