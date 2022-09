Pepsico : PepsiCo met fin à la production de Pepsi et de 7UP en Russie

par Jessica DiNapoli et Alexander Marrow

NEW YORK/MOSCOU (Reuters) - PepsiCo a cessé la fabrication des boissons Pepsi, 7UP et Mountain Dew en Russie, près de six mois après que la société américaine a déclaré qu'elle suspendrait ses ventes et sa production en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

L'annonce de Pepsi intervient après que Reuters a visité des dizaines de supermarchés, de détaillants et de salles de sport en Russie et a trouvé des canettes et des bouteilles de Pepsi avec des dates de production imprimées indiquant les mois de juillet et août et provenant d'usines situées dans le pays.

La date la plus récente trouvée sur un produit Pepsi indiquait le 17 août.

La société américaine a déclaré à Reuters qu'elle avait cessé de fabriquer des concentrés pour PepsiCola, Mirinda, 7Up et Mountain Dew en Russie.

"Tous les concentrés ont été épuisés en Russie et la production a pris fin", a déclaré un porte-parole de PepsiCo le 8 septembre. Il s'agissait des premiers commentaires publics sur la question depuis l'annonce, début mars, de la suspension de sa production, de ses ventes, ainsi que des activités promotionnelles et de sa publicité en Russie.

Cette décision est "conforme à l'annonce que nous avons faite en mars 2022", a-t-il déclaré, tout en refusant néanmoins de commenter lorsqu'on lui a demandé de faire le point sur les ventes et de préciser si elles avaient été interrompues.

La poursuite de la production signifie que les sodas sont encore largement disponibles dans plusieurs villes russes, dont Moscou, selon des vérifications de Reuters.

Le propriétaire d'une salle de sport à Moscou a déclaré avoir passé une commande à Pepsi pas plus tard qu'à la mi-août.

L'Occident n'a pas sanctionné les fournisseurs alimentaires dans le cadre de mesures radicales visant à punir Moscou pour ses actions en Ukraine et la disponibilité des produits met en évidence la complexité d'un tel retrait.

En 2021, la Russie était le troisième marché le plus important de PepsiCo après les États-Unis et le Mexique.

Au début de l'été, des magasins de la capitale vendaient encore des stocks de bières étrangères, plusieurs mois après que les brasseurs ont annoncé qu'ils allaient arrêter la production.

Son rival Coca-Cola a poursuivi sa production en Russie après avoir annoncé en mars qu'il allait suspendre ses activités.

La société a déclaré en juin que son embouteilleur, Coca-Cola HBC AG, une société distincte, et ses clients existants en Russie étaient entrain d'épuiser leurs stocks, après quoi la production et les ventes de plusieurs marques seraient arrêtées en Russie.

En mars, PepsiCo a indiqué qu'elle continuerait à vendre des produits de première nécessité, tels que des produits laitiers et des aliments pour bébés, en Russie.

(Reportage Alexander Marrow à Moscou et Jessica DiNapoli à New York; Version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)

