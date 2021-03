Pepsico : Le titre grimpe après un relèvement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action PepsiCo gagne près de 3% à Wall Street lundi, portée par un relèvement de conseil de Barclays, passé de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur la valeur.



En fin de matinée, le titre grimpe de plus de 2,5% alors qu'au même moment, l'indice S&P 500 n'avance que de 0,5%.



Dans sa note de recherche diffusée dans la matinée, Barclays dit s'étonner de la relative sous-performance de l'action au sein du secteur de la consommation.



'Nous pensons que la société est non seulement l'une des rares entreprises à disposer d'une claire visibilité sur sa feuille de route pour 2021, mais qu'elle dispose aussi d'une trajectoire lui permettant d'accélérer ses bénéfices et son chiffre d'affaires sur le long terme, offrant un potentiel d'appréciation de plusieurs années', explique le broker.



D'après Barclays, un basculement vers une accélération des ventes et des marges pourrait bien s'opérer au cours des 12 ou 18 prochains mois, sous l'impulsion de la division Frito-Lay en Amérique du Nord et des activités de snacks à l'international.



