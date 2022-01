Pepsico : L'UE autorise la vente de l'activité jus de fruit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de New Tiger, basé aux Etats-Unis, par PAI Partners, basé en France.



New Tiger englobe l'activité de jus de fruit de Pepsico, et est active en Europe dans la vente de jus de fruits sous les marques 'Tropicana', 'Naked' et 'Punica'.



PAI Partners est une société de capital investissement qui gère et conseille des fonds d'investissement, et contrôle Refresco, une société active dans la production et l'embouteillage de boissons non-alcoolisées.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné que les parties continueraient à faire face à un nombre suffisant de concurrents, et en l'absence de capacité et d'incitation à engager des stratégies de verrouillage en amont ou en aval.





