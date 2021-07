Pepsico : Hausse de 5% du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce que son conseil d'administration a annoncé le versement d'un dividende trimestriel de 1.075 dollar par action, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période un an plus tôt, un chiffre cohérent avec la hausse du dividende annuel, passé de 4.09 à 4.3 dollars par action.



PepsiCo met en avant le versement ininterrompu de dividendes trimestriels depuis 1965 et indique que l'exercice 2021 marque la 49e augmentation annuelle consécutive du dividende de la société.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEPSICO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok