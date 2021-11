Pepsico : Deux nominations à des postes clés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce aujourd'hui deux nominations à des postes de direction, avec le recrutement de Jane Wakely en tant que vice-présidente exécutive et directrice de la consommation & marketing et directrice de la croissance du segment International Foods.



Jane Wakely dispose de plus de 28 ans d'expérience en marketing chez Procter & Gamble et chez Mars, où elle occupait jusque-là le poste de responsable marketing de Pet Nutrition, l'une des plus grandes divisions du portefeuille de Mars.



Par ailleurs, Ram Krishnan, actuel directeur commercial, est nommé directeur général de l'activité International Beverages et directeur commercial.



Avec ses 15 années d'expérience chez PepsiCo, 'Ram Krishnan a été un leader incroyablement efficace pour notre programme commercial', a déclaré Ramon Laguarta, p.d.-g. de PepsiCo. 'Avec ce poste nouvellement créé, il accompagnera la croissance de notre activité International Beverages', ajoute-t-il.



Les deux recrues rendront compte directement au président-directeur général de PepsiCo.









