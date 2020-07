Pepsico : Consensus battu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile un BPA ajusté de 1,32 dollar pour son deuxième trimestre 2020, en baisse de 11% hors effets de changes mais battant de sept cents le consensus, ainsi que des revenus nets de plus de 15,9 milliards de dollars, en baisse de 3,1%.



Le chiffre d'affaires s'est montré pratiquement stable (-0,3%) en organique, le groupe revendiquant des progrès dans la performance de son activité au cours du trimestre avec l'assouplissement des mesures pour lutter contre la crise sanitaire.



Le détenteur -notamment- des marques Pepsi, Lays et Quaker, prévient toutefois que 'beaucoup d'incertitude demeure' concernant les implications de la pandémie, aussi se refuse-t-il à présenter de perspectives 2020 à ce stade.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEPSICO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok