Pepsico : Cession de marques de jus à PAI Partners

(CercleFinance.com) - PepsiCo fait part d'un accord avec la firme de private equity PAI Partners pour lui céder Tropicana, Naked et d'autres marques de jus en Amérique du Nord, avec une option irrévocable pour lui vendre certaines activités de jus en Europe.



Cette transaction se traduira par des recettes avant impôt de l'ordre de 3,3 milliards de dollars, tandis que le groupe agroalimentaire conservera un intérêt minoritaire de 39% dans une coentreprise nouvellement constituée.



En 2020, ces activités de jus ont généré environ trois milliards de dollars de revenus, avec une marge opérationnelle inférieure à celle de PepsiCo. Soumise aux conditions et autorisations usuelles, la transaction devrait être finalisée fin 2021 ou début 2022.



