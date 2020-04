Pepsico : BPA supérieur aux attentes au premier trimestre

(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile ce mardi un BPA ajusté de 1,07 dollar pour le premier trimestre 2020, à comparer à 97 cents pour la même période un an plus tôt.



Le bénéfice par action est ainsi supérieur de 5 cents aux attentes des analystes.



Le chiffre d'affaires net est pour sa part en hausse de +7,7%, à près de 13,9 milliards. Le résultat net s'affiche, enfin, à 1,3 milliard de dollars.



S'agissant de ses attentes, le groupe précise qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, les guidances précédentes ne sont plus applicables.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEPSICO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok