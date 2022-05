Pcas : Quasi-stabilité du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - PCAS affiche un chiffre d'affaires de 51,2 millions d'euros au 31 mars 2022, en baisse de 1,2%, un recul de 11,3% en synthèse pharmaceutique en santé ayant été en grande partie compensé par une croissance de 20,5% en chimie fine de spécialités.



Dans cette dernière activité, les ventes ont profité d'une très forte demande sur l'électronique, la cosmétique et les lubrifiants, tandis que les difficultés d'approvisionnement et de logistique ont pu être maitrisées.



PCAS déclare demeurer 'pleinement mobilisée pour une amélioration des résultats en 2022 et un retour à des résultats positifs en 2023, aidé en cela par une croissance progressive des volumes d'Estetrol pour Mithra'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel