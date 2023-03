Pcas : Perte nette creusée en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PCAS publie pour 2022 un résultat net de -48,8 millions d'euros, contre -40,5 millions en 2021, malgré un EBITDA passé de -4,6 à +2,2 millions d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires en hausse de 21,1% à 226,4 millions (+17,9% à taux de change constant).



Le chimiste explique que ses résultats ont été affectés par 'un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en synthèse pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes'.



PCAS indique que le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé, mais qu'il 'continue de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens pour le financement de ses activités et de son développement'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.