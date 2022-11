Pcas : Chiffre d'affaires en hausse de 9,6% sur neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PCAS, un producteur de molécules complexes pour les secteurs des sciences de la vie et des technologies, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% sur les neuf premiers mois de l'exercice.



Au 30 septembre, son chiffre d'affaires consolidé s'établissait à 156,1 millions d'euros, contre 142,4 millions sur la même période de 2021.



A taux de change constant, la croissance ressort à 7,1%.



Dans son communiqué, l'entreprise souligne que son chiffre d'affaires dans la chimie fine de spécialités a augmenté de 25,4% par rapport à 2021 (+21,4% à taux de change constant) pour atteindre 61,8 millions d'euros, sous l'effet d'une demande toujours soutenue dans l'électronique et la cosmétique.



PCAS prévient malgré tout que ses résultats 2022 resteront 'très déficitaires' du fait d'un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes de ses sites et les dépréciations de stocks dues à des produits non conformes.



Le groupe se dit néanmoins 'pleinement mobilisé' pour un retour à des résultats positifs en 2023, ce qui lui permettait de s'adjuger 6,4% en Bourse de Paris ce vendredi.



