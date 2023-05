Pcas : Cession de la filiale canadienne confirmée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après avoir reçu une offre début mai, PCAS confirme qu'il a décidé de céder sa filiale PCAS Canada au groupe chimique japonais DIC Corporation, une cession pour une valeur d'entreprise de 88,2 millions d'euros.



L'offre d'achat a été acceptée par PCAS après autorisation de son conseil d'administration. Les instances représentatives du personnel compétentes ont été préalablement informées et consultées, conformément à la réglementation applicable.



L'opération n'étant soumise à aucune condition suspensive, la signature des accords correspondants par PCAS et DIC Corporation ainsi que la réalisation de la cession de PCAS Canada interviendront dans les prochains jours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.