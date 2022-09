Pcas : 108,9ME de chiffre d'affaires au premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PCAS annonce la publication de ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2022.



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 109,8 ME au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+1,4% à taux de change constant).



L'EBITDA du Groupe PCAS ressort à -0,5 million d'euros au premier semestre 2022 contre 8 millions d'euros au premier semestre 2021.



Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 s'élève à -15,3 millions d'euros contre -2,6 millions d'euros au premier semestre 2021.



Ces résultats restent très déficitaires au premier semestre 2022, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes.



Les autres produits et charges opérationnels intègrent une dépréciation des écarts d'acquisition de 14,5 millions d'euros.



Le résultat net ressort à -32,2 ME au premier semestre 2022 contre -5,2 ME au premier semestre 2021.



