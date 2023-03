Paypal holdings : Wedbush conserve son opinion sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush garde sa note Surperformance sur le titre Paypal et son objectif de cours à 100$.



' Nous pensons que le lancement de nouveaux produits dans l'écosystème des commerçants accélérera les initiatives de monétisation en cours, tout en apportant une échelle supplémentaire ', relève l'analyste.



Pour le broker, les attentes internes (croissance moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires pour CY23) restent ' conservatrices par rapport au volume d'achat récent et aux mesures du commerce électronique '.



De plus, ajoute Wedbush, la direction s'est engagée (au-delà de CY23) à un modèle d'entreprise ' qui génère des opportunités d'expansion des marges cohérentes '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

