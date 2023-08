Paypal holdings : Un cadre d'Intuit va devenir directeur général

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste américain des paiements électroniques PayPal Holdings a annoncé lundi la nomination d'Alex Chriss, un cadre dirigeant de l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux Intuit, au poste de directeur général.



Dans un communiqué, PayPal indique qu'Alex Chriss, qui prendra ses fonctions à la fin du mois de septembre, rejoindra également le conseil d'administration du groupe californien.



La société basée à San José souligne que ce recrutement vient boucler un processus de recherche exhaustif mené au cours des derniers mois.



Alex Chriss, qui dirigeait jusqu'ici la division d'Intuit dédiée aux PME, a fait croître le chiffre d'affaires de la branche de 23% en moyenne par an au cours des cinq dernières années.



En 2021, il avait chapeauté, pour Intuit, le rachat de la plateforme d'e-mails et d'automatisation marketing Mailchimp pour un montant de 12 milliards de dollars.



