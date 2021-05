Paypal holdings : Trimestre 'excellent', Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo met en avant 'l'excellent 1er trimestre' de Paypal, 'significativement supérieur aux attentes'. Le chiffre d'affaires de la société américaine est ressorti à 6.03 Mds$ ce trimestre, en croissance de 31% par rapport à la même période, un an plus tôt, avec une valeur des transactions en hausse de 46% et un BPA à +84%.



La guidance pour le 2e trimestre est, elle-aussi, supérieure aux attentes, avec des objectifs annuels relevés. ' Compte tenu des résultats T1 et du relèvement de guidance, nous relevons nos BPA de 5% sur 2021/2023 ', indique l'analyste.



Dans un contexte de hausse du e-commerce, Oddo souligne ' une claire accélération de l'engagement client ', les transactions par compte Paypal ayant augmenté de 7% en un an.



Enfin, Paypal annonce le déploiement d'une ' Super-App ' au 3e trimestre, avec Alibaba, regroupant des services financiers, de paiements, coupons...



Dans ces conditions, Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Paypal et relève son objectif de cours de 350 à 370 dollars.





